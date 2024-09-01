«Просто друзья»: актриса Мерил Стрип отреагировала на слухи о новом романе

Недавно 75-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип подогрела слухи о романе с 74-летним актером Мартином Шортом. Пара появилась на мероприятии, держась за руки. В разговоре с Just Jared представитель актрисы прокомментировал информацию об отношениях артистов.

Мерил Стрип и Мартин Шорт вместе посетили мероприятие в Лос-Анджелесе, посвященное премьере четвертого сезона сериала «Only Murders in the Building» («Убийства в одном здании»), в котором они оба снимались. Актеры позировали перед камерами, обнимаясь и держась за руки, тем самым подогрев слухи о романе.

«Они вошли, держась за руки, и были в прекрасном расположении духа, смеясь. Это было очень мило. <…> В этом определенно что-то есть», — утверждал источник Page Six. Однако представитель Мерил Стрип опроверг предположение о том, что актриса встречается с коллегой по сериалу.

«Они просто друзья», — заявил инсайдер.

Известно, что знаменитости дружат уже много лет. Слухи о романе Мерил Стрип и Мартина Шорта впервые появились еще в начале 2024 года, когда они были замечены вместе на премии «Золотой глобус».

Напомним, Мерил Стрип с 1978 года состояла в браке со скульптором Доном Гаммером, однако в 2023 году они развелись после 45 лет совместной жизни. Причина расставания пары не раскрывается. У экс-супругов четверо детей — 44-летний Генри Вулф, 41-летняя Мэри Уилла Гаммер, 38-летняя Грейс Джейн Гаммер и 33-летняя Луиза Джейкобсон.

Ранее мы писали о том, что Мерил Стрип впервые после развода вышла в свет с сыном и тремя дочерьми.