Мерил Стрип впервые после развода вышла в свет с сыном и тремя дочерьми
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Голливудская звезда Мерил Стрип впервые после развода с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым прожила 45 лет, посетила светское мероприятие. Актриса вышла на красную дорожку гала-концерта в Музее Академии в компании 44-летнего сына Генри и дочерей — 40-летней Мэми, 37-летней Грейс и 32-летней Луизы.
Для мероприятия Стрип выбрала строгое черное платье в пол, рукава которого были украшены стразами. Она удостоилась престижной премии Icon Award.
Дочери звезды также выбрали платья черного цвета, чтобы поддержать элегантный образ 74-летней матери, пишет издание ОК!
Актриса вышла замуж за Дона Гаммера в 1978 году. В браке со скульптором у них родились четверо детей. В феврале 2019 года Мерил Стрип впервые стала бабушкой, после того как её дочь Мэми родила сына.
Ранее мы писали, что Мерил Стрип разошлась с мужем после 45 лет брака. Выяснилось, что пара распалась еще шесть лет назад. При этом актриса появлялась на всех светских мероприятиях с обручальным кольцом на пальце.