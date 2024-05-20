«Простите»: что заставило Кевина Костнера расплакаться в Каннах

Актер Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма «Горизонты» в Каннах. Лента стала первой режиссерской работой 69-летней знаменитости. Об этом сообщает зарубежное издание People.

Напомним, что фильм Костнера «Горизонты» был представлен на Каннском кинофестивале. За 11 лет своей карьеры мужчина впервые предстал в качестве режиссера. После премьеры его ждали 10-минутные овации. Он не смог сдержать слез и заявил, что этот прием стал для него незабываемым.

«Простите, что вам пришлось так долго аплодировать, чтобы я понял, что пора произносить речь», — пошутил он.

Звезда признался, что успех картины важен не только для него, но и для всей съемочной группы, а также для тех, кто поддерживал его. Ему было особенно приятно то, что публика так тепло приняла его детище, так как рядом были члены семьи. Кевина поддержали пятеро из семерых его детей – 40-летняя Энни, 17-летний Кейден, 13-летняя Грейс, 37-летняя Лили и 15-летний Хейс, сыгравший в «Горизонтах» вместе с отцом.

Костнер признался, что фильм является лишь первой частью «саги». Он планирует выпустить еще три ленты.

Ранее мы писали о том, что блогер и ведущая Виктория Боня продает билеты на Каннский кинофестиваль. Звезда готова не только провести желающих к дорожке, но и пообщаться с фотографами, которые сделают идеальные кадры. За услугу она просит миллионы рублей, но заявила, что продала уже три билета.