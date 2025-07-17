На концерте Coldplay оператор случайно снял измену главы IT-компании с коллегой

Во время концерта Coldplay в Бостоне оператор трансляции снял на видео гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона, который обнимал начальницу HR-отдела Кристин Кабот. Как только пара заметила себя на кадрах, сразу же разбежалась. Пользователи Сети обвинили женатого мужчину в изменах. Об этом сообщает зарубежный портал The Sun.

Коллеги по работе вместе наслаждались концертом группы и даже дали волю чувствам – они стояли, обнимаясь. Оператор снял этот романтический момент, а фронтмен коллектива Крис Мартин прокомментировал: «Только посмотрите на этих двоих».

Энди и Кристин заметили, что попали на главный экран и испуганно опустили руки. Байрон поспешно спрятался от камеры, а его спутница просто отвернулась.

«Оу, ну либо у них роман, либо они просто очень стеснительные», — пошутил Мартин.

Как отмечают СМИ, в это время законная супруга Байрона с детьми находилась дома.

Ранее мы писали о том, что после разрыва с Кэти Перри Орландо Блума застали в объятиях с ее стилисткой. Они были на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Актер забрался на заднее сидение лодки в Венеции и обнимал Джейми за талию, пока та смеялась.