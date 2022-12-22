Прощай, Джиджи: Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман с моделью моложе него на 25 лет

Долгое время в Сети ходили слухи о романе голливудского актера Леонардо Ди Каприо с известной моделью Джиджи Хадид. Звезде «Титаника» всегда нравились молоденькие девушки, поэтому его интерес к 27-летней красавице никого не удивил. Но, как оказалось, для 48-летнего она… старовата. Вот Лео и решил найти себе кого-то моложе.

Издание «Daily mail» опубликовало эксклюзивные кадры Ди Каприо с новой возлюбленной. Ей стала 23-летняя актриса Виктория Ламас, дочь Лоренцо Ламаса. Примечательно, что в отличие от Джиджи, Виктория проходит возрастной порог Лео – он не встречается с девушками старше 25-ти лет.

Также интересным фактом является то, что Ламас родилась через два года после выхода культового фильма Ди Каприо «Титаник», в котором он исполнил роль Джека.

Отметим, что актеры пока никак не подтвердили свой роман. Но на недавнем свидании они выглядели вполне счастливыми. Папарацци засняли, как Лео садится в машину Виктории, после чего они отправились на совместный ужин в ресторан.

Ранее поклонники «Титаника» ополчились против Кейт Уинслет за то, что она была слишком толстой на съемках фильмах, поэтому персонаж Ди Каприо не смог спастись. Актриса рассказала, что эта травля происходит уже много лет, и она устала от нее.