Поклонники «Титаника» заявили, что персонаж Ди Каприо умер, так как толстая Уинслет заняла всю дверь

«Титаник» Джеймса Кэмерона является по истине культовым фильмом. История любви на фоне самого известного крушения круизного лайнера до сих пор обсуждается зрителями. В том числе знаменитая сцена, в которой в ледяной воде погибает персонаж Леонардо Ди Каприо Джек. Поклонники киноленты не первый год спорят о том, смог ли выжить молодой человек. Уже строились теории, измерялась дверь-плот, а также проводились настоящие эксперименты. И на протяжении уже долгого времени хейтеры пишут Кейт Уинслет, исполнившей роль Розы, что именно она виновата в смерти Джека.

Актриса рассказала, что постоянно подвергается буллингу по этому поводу. Пользователи в Сети заявляют, что, если бы она была стройнее, герой Ди Каприо, легко бы поместился на двери и спасся. Уинслет поделилась, что не была «чертовски толстой», и она уже не может терпеть злость людей на нее.

«Если бы я могла повернуть время вспять, я бы ответила им по-другому. Я бы сказала журналистам: "Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я его изучаю, я глубоко не уверена в себе, я в ужасе. Не обостряйте эту ситуацию". Это был настоящий буллинг на грани с абьюзом», - поделилась голливудская актриса.

Кейт также добавила, что действительно не знает, смог ли бы спастись Джек. Она ничего не знает о воде и о том, как бы все могло произойти на самом деле. По ее словам, скорее всего молодой человек поместился, но плот бы пошел ко дну.

Отметим, что сам режиссер легендарного фильма проводил эксперимент, чтобы положить всем спорам конец. Была воспроизведена полная реконструкция событий. Его команда взяла точно такой же обломок двери, наняла каскадеров, чья масса тела была идентична Кейт и Лео, и поместила их на воду. В итоге удалось доказать, что два человека не могут удержаться на плоту. Следовательно, мог выжить только один.

Ранее стало известно о новом голливудском скандале. Разведенные Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь в конфликте. Актриса заявила, что бывший муж покушается на ее личную жизнь.