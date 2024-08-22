ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 17:15
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Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс над Депардье по делу об изнасиловании Шарлотты Арну

Прокуратура Парижа потребовала начать суд над Депардье по делу об изнасиловании.
Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс над Депардье по делу об изнасиловании Шарлотты Арну

© Tarakanov Vadim/East News

Прокуратура Парижа подписала окончательное обвинительное заключение и потребовала начать судебный процесс над актером Жераром Депардье. Речь идет об уголовном деле, связанном с изнасилованием актрисы Шарлотты Арну.

О требовании прокуратуры сообщает телеканал BFMTV.

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье», - говорится в сообщении.

Актер должен предстать перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании, указывает прокуратура.

Обвинительное заключение было подписано 4 августа. В деле говорится о фактах насилия в отношении Арну, совершенных 7 и 13 августа 2018 года.

Следственный судья будет решать, направлять в этот суд Депардье или нет. Защита актрисы утверждает, что для Шарлотты «это огромный шаг вперед к судебному разбирательству».

Актриса первой из женщин подала жалобу на актера и обвинила в изнасиловании. Арну утверждала, что это произошло дважды в парижском доме актера, куда она приходила спросить у него совета. Первую жалобу Шарлотты закрыли, но она подала вторую. Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. В доме актера были видеокамеры, записи с которых подтвердили, что Арну не врет в своих показаниях.

В апреле сообщалось о задержании Депардье.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:BFMTV
Автор:Лилия Караева
Теги:
Жерар Депардье
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