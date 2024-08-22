Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс над Депардье по делу об изнасиловании Шарлотты Арну

Прокуратура Парижа подписала окончательное обвинительное заключение и потребовала начать судебный процесс над актером Жераром Депардье. Речь идет об уголовном деле, связанном с изнасилованием актрисы Шарлотты Арну.

О требовании прокуратуры сообщает телеканал BFMTV.

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье», - говорится в сообщении.

Актер должен предстать перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании, указывает прокуратура.

Обвинительное заключение было подписано 4 августа. В деле говорится о фактах насилия в отношении Арну, совершенных 7 и 13 августа 2018 года.

Следственный судья будет решать, направлять в этот суд Депардье или нет. Защита актрисы утверждает, что для Шарлотты «это огромный шаг вперед к судебному разбирательству».

Актриса первой из женщин подала жалобу на актера и обвинила в изнасиловании. Арну утверждала, что это произошло дважды в парижском доме актера, куда она приходила спросить у него совета. Первую жалобу Шарлотты закрыли, но она подала вторую. Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. В доме актера были видеокамеры, записи с которых подтвердили, что Арну не врет в своих показаниях.

В апреле сообщалось о задержании Депардье.