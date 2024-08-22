Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс над Депардье по делу об изнасиловании Шарлотты Арну
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Прокуратура Парижа подписала окончательное обвинительное заключение и потребовала начать судебный процесс над актером Жераром Депардье. Речь идет об уголовном деле, связанном с изнасилованием актрисы Шарлотты Арну.
О требовании прокуратуры сообщает телеканал BFMTV.
«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье», - говорится в сообщении.
Актер должен предстать перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании, указывает прокуратура.
Обвинительное заключение было подписано 4 августа. В деле говорится о фактах насилия в отношении Арну, совершенных 7 и 13 августа 2018 года.
Следственный судья будет решать, направлять в этот суд Депардье или нет. Защита актрисы утверждает, что для Шарлотты «это огромный шаг вперед к судебному разбирательству».
Актриса первой из женщин подала жалобу на актера и обвинила в изнасиловании. Арну утверждала, что это произошло дважды в парижском доме актера, куда она приходила спросить у него совета. Первую жалобу Шарлотты закрыли, но она подала вторую. Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. В доме актера были видеокамеры, записи с которых подтвердили, что Арну не врет в своих показаниях.
В апреле сообщалось о задержании Депардье.