ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2024, 11:21
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Прогулялся по Лос-Анджелесу: Бен Аффлек вышел в свет в обуви за 25 миллионов рублей

Бен Аффлек прогулялся по Лос-Анджелесу в кроссовках Nike за 25 миллионов рублей .
Прогулялся по Лос-Анджелесу: Бен Аффлек вышел в свет в обуви за 25 миллионов рублей

© mcla@broadimage.com/Broad Image/East News

Американский актер Бен Аффлек был замечен в дорогостоящей обуви на улицах Лос-Анджелеса. Для прогулки по мегаполису он выбрал кроссовки бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Это очень редкая и ценная во всех смыслах пара, передает GQ.

По данным СМИ, эта обувь была выпущена корпорацией Nike еще в 2007 году. И если на старте продаж в рознице цена на нее была относительно приемлемой, то по прошествии лет нижняя планка взлетела до небес. Теперь стоимость такой пары составляет минимум 28 тысяч долларов, что в пересчете на рубли — 25 млн.

Бен Аффлек является коллекционером подобной обуви. Как пишут журналисты GQ, у американского актера внушительное количество редких и дорогостоящих кроссовок.

Ранее появились новые подробности отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Оказалось, что мать актера и певица презирают друг друга.

Источник фото:mcla@broadimage.com/Broad Image/East News
Источник:GQ
Автор:Артем Хохлов
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