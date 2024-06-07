Прогулялся по Лос-Анджелесу: Бен Аффлек вышел в свет в обуви за 25 миллионов рублей

Американский актер Бен Аффлек был замечен в дорогостоящей обуви на улицах Лос-Анджелеса. Для прогулки по мегаполису он выбрал кроссовки бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Это очень редкая и ценная во всех смыслах пара, передает GQ.

По данным СМИ, эта обувь была выпущена корпорацией Nike еще в 2007 году. И если на старте продаж в рознице цена на нее была относительно приемлемой, то по прошествии лет нижняя планка взлетела до небес. Теперь стоимость такой пары составляет минимум 28 тысяч долларов, что в пересчете на рубли — 25 млн.

Бен Аффлек является коллекционером подобной обуви. Как пишут журналисты GQ, у американского актера внушительное количество редких и дорогостоящих кроссовок.

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