Прогуливались по Лос-Анджелесу и ужинали в ресторане: Брэда Питта и Инес де Рамон заметили на очередном свидании

60-летнего актера Брэда Питта и его возлюбленную – 31-летнюю Инес де Рамон – заметили на прогулке в Лос-Анджелесе и за ужином в ресторане. Пара устроила свидание после премьеры фильма «Одинокие волки».

Знаменитости появились на мероприятии после сообщений о планах Питта покинуть Америку на фоне разлуки с детьми.

Как пишет People, актер на премьере был в бежевом костюме. Инес оделась в тон и выбрала облегающее платье с драпировкой, дополнив образ коричневым клатчем и туфлями на высоком каблуке.

После презентации картины пару увидели прогуливающейся по улицам города. Питт и Рамон закончили вечер ужином в ресторане итальянской кухни.

Ранее сообщалось, что актер хочет оставить Голливуд и отправиться в Европу. К переезду Питта подталкивает близкий друг, который уверен, что в Европе актер сможет начать жизнь с новой возлюбленной с чистого листа.