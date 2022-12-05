Прогнили насквозь: фальшивое фото выдало ложь выскочки Маркл и принца Гарри

Недавно в Сети появился трейлер документального фильма о жизни 38-летнего принца Гарри и 41-летней Меган Маркл. Поклонники с интересом обсуждали кадры и неожиданно уличили пару во лжи! Дело в том, что звездные супруги использовали для своего ролика фальшивое фото.

Герцоги Сассекские часто жалуются на то, что их буквально преследуют папарацци. Они якобы мешают влюбленным наслаждаться жизнью. На одном из кадров можно заметить большое количество фотографов, которые борются за место, чтобы сделать снимки Маркл и Гарри.

Выяснилось, что этот кадр был сделан в 2011 году, за несколько лет до знакомства звездной пары. На самом деле фотографы были на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» в центре Лондона. Тогда на красной дорожке появились главные звезды франшизы по книге Джоан Роулинг — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. На этом мероприятии не было никого из членов королевской семьи.

Пользователей Сети возмутило, что супруги использовали фальшивое фото, так еще сопроводили его словами Гарри: «Я должен был сделать все, что мог, чтобы защитить свою семью».