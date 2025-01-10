Профессор Флитвик из «Гарри Поттера» не может смириться со смертью жены: винит врачей

Актер Уорвик Дэвис, ставший известным после роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере», обвинил больницу, в которой лечилась его жена, в ее смерти. Он уверен, что медик, наблюдавший за состоянием супруги, допустил халатность. Об этом сообщает Daily Mail.

Дэвис обратился с иском в суд. Он считает, что при лечении жены были допущены ошибки, что и привело в итоге к ее кончине. Расследование должно начаться в ближайшее время.

Напомним, что в 2019 году у Саманты Дэвис диагностировали сепсис после проведения операции на позвоночнике. Затем назначили курс интенсивной терапии. Однако поправиться женщина так и не смогла.

У Саманты и Уорвика двое детей — сын Харрисон и дочь Аннабель. Они, как и родители, страдают от дисплазии.

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