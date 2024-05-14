«Продуманные жесты»: принц Уильям получил особенные подарки для Кейт Миддлтон и их детей

Принц Уильям совершил визит в Мидл-Уоллоп графства Хэмпшир вместе с отцом, королем Великобритании Карлом III. Принцу Уэльскому вручили особенные подарки для его супруги Кейт Миддлтон и их троих детей, которые растрогали его. Об этом сообщает GB News.

Представители королевской семьи посетили центр авиации (AAC) в Мидл-Уоллоп графства Хэмпшир. Вместе с принцем Уильямом туда прибыл и король Карл III, который в настоящее время проходит курс химиотерапии от онкологии, но в перерывах между лечением возвращается к публичной деятельности. Сын королевы Елизаветы II официально вручил наследнику новый титул, включающий роль попечителя базы.

Принц Уэльский провел свое первое задание в качестве главнокомандующего армейской авиацией. Сотрудники центра вручили сыну британского короля подарки для него и его семьи. Так, для жены принца Уильяма Кейт Миддлтон передали продуманный презент — фирменный клетчатый плед-накидку от AAC. Это послужило намеком на то, что публика скучает по эффектным выходам в свет принцессы Уэльской, поскольку именно она ввела моду на клетчатый орнамент тартан, регулярно используя его в своих образах.

Самому принцу Уильяму подарили шарф. Для детей супругов, 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи, передали деревянные вертолеты. Они стали свидетельством о времени, проведенном их отцом в качестве пилота поисково-спасательной службы.

«Такие продуманные жесты», — написал один из пользователей Сети.

Кейт Миддлтон не смогла присутствовать на торжественной церемонии. В январе 2024 года принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости, а в марте она сообщила, что у нее диагностировали рак. Супруга принца Уильяма пока не вернулась к королевским обязательствам. В настоящее время Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что Карл III отказался от встречи младшим сыном, принцем Гарри, во время его визита в Лондон.