Продолжающийся конфликт с принцем Гарри назвали особым «позором» для принца Уильяма

Принц Уильям чувствует себя «невероятно одиноким» на фоне ссоры с младшим братом, принцем Гарри и болезни жены, Кейт Миддлтон. Кроме того, наследнику престола нелегко без матери, принцессы Дианы.

Как рассказал королевский эксперт, продолжающийся конфликт с принцем Гарри является особым «позором» для принца Уильяма, так как в 2024 году рядом с будущим королем нет никого, с кем можно было бы просто обсудить накопившиеся проблемы и вспомнить о матери, принцессе Диане, которой 1 июля исполнилось бы 63 года.

«Годовщина, очевидно, всегда является очень чувствительным моментом для Уильяма, и очень жаль, что он не может поделиться своими чувствами с единственным человеком на земле, который действительно знает, каково было потерять Диану: его братом Гарри», - приводит mk.ru слова эксперта.

Специалист отметила, что Уильям временами «выглядит невероятно одиноким», поскольку на его плечи легли основные королевские обязанности, так как его отец Карл III и жена больны раком и сражаются с недугом.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III планирует посетить США, чтобы навестить проживающего в Калифорнии сына, принца Гарри и внуков - Арчи и Лилибет. Однако категорически против поездки 75-летнего монарха выступили его старший сын принц Уильям и жена, королева Камилла.