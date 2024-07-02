Принц Уильям и королева Камилла выступили против встречи Карла III с Гарри в США

Ведущий борьбу с онкологией король Великобритании Карл III планирует посетить США, чтобы навестить проживающего в Калифорнии сына, принца Гарри и внуков - Арчи и Лилибет. Однако категорически против поездки 75-летнего монарха выступили его старший сын принц Уильям и жена, королева Камилла.

«Тур по Австралии в октябре будет слишком тяжелым для человека его возраста, больного раком, не говоря уже об эмоциональном трансатлантическом путешествии, чтобы навестить своего отчужденного сына», — заявил источник New Idea.

Собеседник издания подчеркнул, что Уильям не может найти достойного оправдания желанию короля пойти на такой риск. При этом наследника престола полностью поддержала королева Камилла, которая считает, что поездка Карла III не может быть осуществлена по состоянию здоровья.

В апреле уехавший жить в США принц Гарри окончательно разорвал отношения с Великобританией. Регистрационная палата опубликовала документы, в которых указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США.

Ранее стало известно, что герцог Сассекский не оставляет попыток помириться с королевской семьей, отношения с которой были испорчены после выхода его скандальных мемуаров. Гарри даже задумался о приобретении в Великобритании дома, чтобы его могли навещать родственники и друзья. В Лос-Анджелес к принцу никто не приезжает.