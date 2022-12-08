«Безнадежная ситуация»: Карл III оборвал связь с Гарри и Меган

На днях на платформе Netflix состоится премьера документального сериала о жизни Меган Маркл и принца Гарри в королевской семье. Уже по нескольким отрывкам, которые появились в Сети, понятно, что новинка станет настоящей сенсацией. Сассекский интригующе говорит о «грязной игре» и готовит нас к ошеломляющей правде о своих родственниках. Поговаривают, фильм может стать точкой в отношениях между членами семьи.

Как сообщает Ричард Фицуильямс, Карл III уже отказался приглашать внука Елизаветы II и его супругу на свою коронацию. Родственники принца Гарри делают все для того, чтобы разорвать связи с ним. Для Меган и ее избранника это будет означать лишь одно - полный отрыв от монархии.

Также эксперт заявил, что король не планирует комментировать скандальные высказывания супругов, если только не будет чрезвычайных обстоятельств. «Комментировать это не в интересах семьи. Это был бы международный цирк и безнадежная ситуация», — высказался Ричард.

Ранее сообщалось о том, что у супруги Джастина Бибера выявили опухоль яичника. Подробности читайте в этой статье.