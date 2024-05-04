«Пробовала даже гипноз»: актриса София Вергара рассказала о своей зависимости

51-летняя актриса София Вергара рассказала, что зависима от сладкого. Об этом сообщает издание People.

Поклонники не раз задавались вопросом, как 51-летней Софии удается держать себя в форме. Актриса тщательно следит за своим рационом и регулярно выполняет физические упражнения. Однако она не перегружает себя на тренировках.

«У меня слабые колени, поэтому я никогда безумно не тренировалась. Я всю жизнь занимаюсь спортом, как пожилой человек», – пояснила она.

При этом Вергара отмечает, что есть одна зависимость, которую ей так и не удалось побороть. Речь идет о сладком.

«Да, я зависима от сладкого, от сахара. Уже смирилась с этим, потому что перепробовала множество средств, даже гипноз, но это не сработало», – призналась звезда.

По словам актрисы из «Американской семейки», она старается правильно питаться, чтобы иногда позволять себе сладости или другие вредные блюда, такие как чизбургеры или пицца.

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