Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса сделала заявление после новости о «прощании» с ним

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла подробности о его состоянии после новости о «прощании» с актером. Об этом сообщает издание People.

Звезда фильма «Шестое чувство» страдает от лобно-височной деменции. Недавно источник иностранного СМИ передал, что жена Уиллиса Деми Мур уже готовится к эмоциональному прощанию с ним.

После этой новости дочь актера Румер решила рассказать о самочувствии отца.

«Он чувствует себя действительно хорошо. Сегодня пойду к нему в гости с дочкой Луэттой», – поделилась 35-летняя звездная наследница.

Женщина считает, что открыто говорить о диагнозе актера очень важно, поскольку таким образом она поддерживает тех, кто оказался в подобной ситуации.

«Если наш опыт приносит кому-нибудь надежду – что бы ни происходило в семье – если он приносит утешение кому-то другому, проходящему через подобное, для меня это – все», – заявила Румер.

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