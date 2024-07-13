Признали невиновным окончательно: дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве прекращено

Суд в США встал на сторону актера Алека Болдуина в деле о непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Голливудская знаменитость тогда случайно застрелил оператора из пистолета, используемого в качестве инвентаря.

Заседание проходило в Нью-Мехико. Дело вернули в местный суд, передает Telegram-канал Mash. Инстанции пришлось вынести окончательное решение в отношении американского актера, который еще в 2021 году подстрелил девушку из съемочной группы. Пистолет Алека оказался заряженным, о чем он не знал.

Прокуратура изначально обжаловала решение о невиновности звезды. Однако теперь сторона обвинения не сможет больше направить соответсвующее прошение, так как дворец правосудия принял по делу о непреднамеренном убийстве окончательное решение.

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