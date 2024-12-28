«Приятно видеть ее такой счастливой!»: Анджелина Джоли вышла в свет вместе с дочерью от Брэда Питта

Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью от брака с Брэдом Питтом. Актрису заметили на шопинге с 16-летней Вивьен на шопинге в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six и публикует соответствующие кадры.

На опубликованных фото Анджелина Джоли предстала во время прогулки с дочерью по Лос-Анджелесу. Для выхода в свет актриса выбрала черный тренч и брюки, дополнив образ бежевыми туфлями на каблуках. Многие обратили внимание на внешний вид знаменитости: она улыбалась и выглядела счастливой. Артистка несла в руках внушительные пакеты: вероятно, после удачного похода за покупками. 16-летняя дочь актрисы Вивьен была одета в голубую толстовку, светлые брюки и кроссовки.

Поклонники оценили выход знаменитости с дочерью, отметив, что Анджелина Джоли выглядит счастливой.

«Как же приятно видеть Анджелину такой счастливой!», «Обожаю ее улыбку, пусть всегда улыбается, ей это так идет», «Нравится, как одета дочь: просто и ничего лишнего», «Классные обе! Мама и дочь вместе — это бесценно», — написали в Сети.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

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