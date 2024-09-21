«Приятно посмотреть на пару»: актриса Румер Гленн Уиллис воссоединилась с бывшим мужем

36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис воссоединилась с бывшим мужем и отцом ее ребенка спустя почти месяц после расставания. Дочь актера Брюса Уиллиса заметили на прогулке с экс-возлюбленным и их дочерью. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На снимках, сделанных папарацци, Румер Уиллис предстала во время прогулки по Лос-Анджелесу вместе с годовалой дочерью и ее отцом, музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Актриса надела белый кроп-топ и длинную юбку в тон с красной вышивкой, дополнив образ коричневыми ковбойскими сапогами. Артистка также распустила волосы. Бывший муж знаменитости выбрал черную рубашку с короткими рукавами, коричневые брюки и черные ботинки. Музыкант собрал волосы в пучок.

Экс-супруги держали за руки дочь. Луэтта Айсли Томас была одета в платье оливкового цвета и коричневые ботинки. Румер Уиллис и ее бывший возлюбленный хорошо общались между собой и с ребенком.

Пользователи Сети обсудили публичный выход в свет актрисы с дочерью и ее отцом.

«Браво! Остались родителями для маленькой девочки», «Приятно посмотреть на адекватную пару. Расставание — не повод играть на чувствах детей», «Так рада за них, пусть и дальше все будет так же хорошо», — написали в Сети.

Напомним, в 2020 году Румер Гленн Уиллис начала встречаться с Дереком Ричардом Томасом, а через год они поженились. В апреле 2023 года у супругов родилась дочь Луэтта Айсли Томас. Однако в августе актриса объявила о разрыве с мужем. Пара сохранила хорошие отношения после расставания.

Недавно дочь Брюса Уиллиса спровоцировала слухи о новом романе. Румер Уиллис засняли в объятиях мужчины, и пара не скрывала своих чувств. Личность нового избранника артистки пока неизвестна.

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