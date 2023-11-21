Приятельница Селин Дион рассказала о состоянии здоровья 55-летней певицы

Одна из приятельниц 55-летней Селин Дион рассказала журналистам о том, что родным певицы удалось «взять болезнь под контроль». Поклонники заметили, что артистка чаще стала выходить на публику и выглядит намного лучше, чем раньше. Напомним, что ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности», из-за которого она отменила концерты. Об этом пишет «7Дней.ru».

Не так давно сестра артистки рассказывала, какие мучения испытывает Селин, и что врачи не могут ей помочь. Из-за неутешительного диагноза певица заявила о том, что отменяет свои выступления на 2023 год и на следующий. По ее словам, болезнь мешает не только ее карьере, но даже обычной жизни. Иногда ей бывает трудно говорить и ходить. В какой-то момент СМИ даже начали писать, что звезда передвигается на инвалидной коляске.

Но на днях одна из приятельниц певицы в беседе с зарубежным изданием рассказала о том, что родные смогли взять под контроль ее болезнь. Фанаты и сами заметили, что Дион чаще стала выходить в свет. Сначала она посетила стадион в Лас-Вегасе, где прошла хоккейная игра. А после артистка побывала на концерте коллеги Кэти Перри. Звезда взяла с собой трех сыновей и выглядела хорошо. Поклонники надеются, что в состоянии знаменитости произошли изменения к лучшему.

Ранее мы писали о том, что упавшая на концерте в Сиднее фанатка Робби Уильямса умерла в больнице. 70-летняя женщина получила травмы, когда пыталась пробраться поближе к сцене. Она поскользнулась и упала с шести рядов кресел.