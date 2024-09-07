Привлекла всеобщее внимание: Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке с лучшим другом Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес снова вышла в свет после развода с актером Беном Аффлеком и встретилась с его лучшим другом и коллегой Мэттом Дэймоном. Артистка появилась на Международном кинофестивале в Торонто в эффектном образе. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

На фестивале Дженнифер Лопес предстала в сияющем «металлическом» платье от Tamara Ralph, напоминающем диско-шар, со смелыми разрезами по бокам, завязанными большими черными бантами. Певица сделала минимальный макияж с акцентом на естественность и распустила волосы, дополнив образ «металлическим» клатчем и блестящими босоножками на каблуках. Артистка выглядела уверенно в провокационном образе.

Певица позировала на красной дорожке на премьерном показе фильма «Неудержимый», в котором сыграла одну из главных ролей, вместе с лучшим другом бывшего мужа, актером Мэттом Дэймоном. Примечательно, что именно с ним Бен Аффлек работал над картиной в качестве продюсера. При этом сам артист не появился на премьере фильма, вероятно, чтобы не столкнуться с Дженнифер Лопес публично.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек впервые встретился с Дженнифер Лопес после подачи заявления на развод.