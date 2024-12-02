Привлекла внимание образом: Дженнифер Лопес заметили в одиночестве после праздника без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес была замечена в одиночестве возле отеля в Лос-Анджелесе после разрыва с Беном Аффлеком. Певица вышла в свет в строгом, но пикантном наряде. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с артисткой.

27 ноября Дженнифер Лопес засняли около отеля в Лос-Анджелесе, всего за день до Дня благодарения, который певица в этом году праздновала без Бена Аффлека. 55-летняя артистка была одета в белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами, демонстрируя декольте, облегающие синие джинсы и туфли на каблуках. Знаменитость дополнила образ дополнила солнцезащитными очками-авиаторами и коричневой кожаной сумкой. Многие заметили, что она певица выглядела напряженной.

В минувшие выходные Бен Аффлек вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер и их общими детьми приняли участие в благотворительной акции The Midnight Mission в честь Дня благодарения в Лос-Анджелесе. На появившихся в Сети кадрах экс-супруги выглядели счастливыми и беззаботными. Дженнифер Лопес же отметила праздник без бывшего возлюбленного, опубликовав в личном блоге фото, на котором позировала с приготовленной в честь Дня благодарения индейкой.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Певица и актер никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес показала фигуру в коротком платье и сапогах.