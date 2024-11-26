55-летняя певица Дженнифер Лопес показала фигуру в коротком платье и сапогах

Певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в коротком платье и кожаных сапогах. 55-летняя звезда устроила фотосессию и восхитила поклонников стройным телом. Новые снимки она опубликовала в соцсетях.

Знаменитость после расставания с Беном Аффлеком все чаще примеряет смелые наряды. На премьере она блистала в прозрачном платье, а теперь примерила платье с экстремально короткой длиной. Она дополнила образ кожаными сапогами, в которых села за стол и закинула ноги.

На Дженнифер было платье с черной плиссированной юбкой и широким поясом. Оно смотрелось как комплект из нескольких вещей. Также певица сделала красивую укладку и свой традиционный макияж. Она добавила к образу аксессуары – браслеты, кольца и солнцезащитные очки с тонированными стеклами.

Поклонники в соцсетях отметили, что Лопес остановила время и не меняется с годами.