55-летняя певица Дженнифер Лопес показала фигуру в коротком платье и сапогах
© Jordan Strauss/Invision/East News
Певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в коротком платье и кожаных сапогах. 55-летняя звезда устроила фотосессию и восхитила поклонников стройным телом. Новые снимки она опубликовала в соцсетях.
Знаменитость после расставания с Беном Аффлеком все чаще примеряет смелые наряды. На премьере она блистала в прозрачном платье, а теперь примерила платье с экстремально короткой длиной. Она дополнила образ кожаными сапогами, в которых села за стол и закинула ноги.
На Дженнифер было платье с черной плиссированной юбкой и широким поясом. Оно смотрелось как комплект из нескольких вещей. Также певица сделала красивую укладку и свой традиционный макияж. Она добавила к образу аксессуары – браслеты, кольца и солнцезащитные очки с тонированными стеклами.
Поклонники в соцсетях отметили, что Лопес остановила время и не меняется с годами.
«Ты самая красивая женщина во вселенной», «Икона моды снова убивает. Действительно завораживает», «Ты выглядишь так, будто ты снова в старшей школе. Мне действительно нравится твоя огромная уверенность и внутренняя сила. Ты выглядишь потрясающе», – написали в комментариях.
СМИ пишут, что впереди у артистки грандиозные планы. Она хочет еще больше работать в следующем году и доказать всем, что проблемы в личной жизни ее не сломили. Некоторые пользователи Сети предположили, что актриса делает все, чтобы доказать Бену, что она – лучшая.
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