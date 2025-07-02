Присяжные по делу рэпера P Diddy вынесли обвиняемому в торговле людьми исполнителю частичный приговор

Присяжные заседатели частично вынесли приговор по делу опального рэпера Шона «P Diddy» Комбса, обвиняемого в рэкете и торговле людьми. Об этом сообщает Deadline.

Слушания по делу проходят в зале суда в Нижнем Манхэттене. После напряженного финального часа во вторник, восемь мужчин и четыре женщины из состава коллегии присяжных ушли с заседания. Казалось, что дело может быть прекращено или певцу вынесут лишь частичный приговор, но этого не случилось.

Сегодня, 2 июля, процесс возобновился и присяжные пришли к единому мнению по двум обвинениям в торговле людьми и двум обвинениям по склонению к проституции, которые предъявлены Шону Комбсу.

И хотя частичные вердикты до сих пор засекречены и не оглашены, известно, что в случае обвинительных приговоров лауреату «Грэмми» Комбсу грозит немалый тюремный. Даже с учетом ожидаемой апелляции. Ранее исполнитель отказался от сделки о признании вины.

Ожидается, что судебный процесс, который начался 12 мая, завершится сегодня.

Ранее мы писали о том, что прокуроры отказались обвинять музыканта P Diddy по двум пунктам: в попытке поджога и похищении человека.