Пришлось убегать: на легенду бокса Флойда Мейвезера напали сторонники Палестины

Боксер Флойд Мейвезер подвергся нападению в центе Лондона. Легенду спорта атаковали сторонники Палестины. Ему пришлось поспешно скрыться от разъяренной толпы на внедорожнике с охраной, передает The Sun.

Флойд повстречал агрессивно настроенных людей во время посещения ювелирной лавки. Они спросили у боксера, почему тот поддерживает Израиль, а тот ответил, что гордится поддержкой еврейского народа.

В этот момент хулиганы уже хотели напасть на Флойда, но в дело вмешалась его охрана. Секьюрити усадили боксера во внедорожник и поспешили уехать из опасного района. Недоброжелатели последовали за звездой спорта, сопровождая его отъезд бранью.

Ранее звезду американского рэпа Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Артист принимал участие в скандальных вечеринках P.Diddy.