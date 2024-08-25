Отдыхали на яхте: 49-летнего Леонардо Ди Каприо заметили с 26-летней возлюбленной Витторией Черетти

49-летний актер Леонардо Ди Каприо был замечен вместе со своей возлюбленной, 26-летней моделью Витторией Черетти, во время отдыха на юге Франции. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти провели большую часть лета, путешествуя по Средиземному морю, останавливаясь в таких местах отдыха, как Сардиния. Недавно пару засняли во время отдыха на яхте на юге Франции.

На опубликованных снимках модель предстала лежа на шезлонге. Она загорала в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Девушка была с распущенными волосами и без макияжа. Актер отдыхал в синих плавательных шортах и солнцезащитных очках. Пара проводила время вместе со своими друзьями.

Напомним, слухи о романе Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда пару заметили во время прогулки в Каннах. В сентябре того же года артист и модель подтвердили свои отношения, когда их засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В марте этого года знаменитости намекнули на помолвку. Папарацци заметили на безымянном пальце избранницы актера кольцо. Однако вскоре инсайдер опроверг распространившиеся слухи.

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрыл правду о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти.