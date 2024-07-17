Адель сообщила о решении взять перерыв в карьере

Британская певица Адель рассказала, что планирует взять большой перерыв в музыкальной деятельности. Об этом она заявила немецкому каналу ZDF.

«Я совсем выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — поделилась исполнительница.

Артистка призналась, что намерена заняться «другими творческими вещами». С ноября 2022 года выступала в рамках программы Weekends With Adele в Лас-Вегасе. Певица дает по два шоу на площадке каждые выходные. Программа завершится 23 ноября. Звезда призналась, что эта программа эмоционально истощила ее.

Затем, отметила исполнительница, она намерена вернуться в родной Лондон, чтобы отдохнуть. До финальных выступлений в США у Адель также должна состояться серия из восьми концертов в Мюнхене.

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