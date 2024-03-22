Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении заявила, что у нее нашли рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее выявили рак. Заболевание обнаружили после операции на брюшной полости.

Подробности приводит ТАСС.

22 марта Миддлтон записала видеообращение. Принцесса рассказала, что не замечала рак, а после ряда тестов в больнице диагноз подтвердился.

В январе после успешной операции на брюшной полости врачи сделали вывод об отсутствии рака. Однако анализы показали наличие заболевания.

«Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», - откровенно призналась Миддлтон.

Узнав о заболевании, принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям испытали шок. Они старались не афишировать проблему: по признанию Кейт, «это было нелегко».

Сначала Миддлтон требовалось время оправиться от серьезной операции. Только потом она смогла начать лечение. Детям не сразу рассказали, что произошло – семья боялась их травмировать. В итоге удалось убедить, что с ней будет все в порядке. Миддлтон призналась, что в связи со случившимся становится с каждым днем сильнее.

Напомним, об операции на брюшной полости сообщалось 17 января. Причины вмешательства не раскрывались.

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