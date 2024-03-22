Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении заявила, что у нее нашли рак
© TOBY MELVILLE/AFP/East News
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее выявили рак. Заболевание обнаружили после операции на брюшной полости.
Подробности приводит ТАСС.
22 марта Миддлтон записала видеообращение. Принцесса рассказала, что не замечала рак, а после ряда тестов в больнице диагноз подтвердился.
В январе после успешной операции на брюшной полости врачи сделали вывод об отсутствии рака. Однако анализы показали наличие заболевания.
«Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», - откровенно призналась Миддлтон.
Узнав о заболевании, принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям испытали шок. Они старались не афишировать проблему: по признанию Кейт, «это было нелегко».
Сначала Миддлтон требовалось время оправиться от серьезной операции. Только потом она смогла начать лечение. Детям не сразу рассказали, что произошло – семья боялась их травмировать. В итоге удалось убедить, что с ней будет все в порядке. Миддлтон призналась, что в связи со случившимся становится с каждым днем сильнее.
Напомним, об операции на брюшной полости сообщалось 17 января. Причины вмешательства не раскрывались.
Ранее мы писали, что случилось с женой Уильяма, какие версии выдвигают фанаты, а также последние новости о самочувствии принцессы Уэльской.