«Принцесса победит коварный рак»: Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о завершении курса химиотерапии от рака. Супруга принца Уильяма отправилась вместе с мужем на службу в церкви. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в церкви Крати Кирк в Балморале, которую регулярно посещают члены королевской семьи. Вместе с ними были замечены король Великобритании Карл III с женой.

Принцессу Уэльскую засняли в автомобиле на пассажирском сиденье рядом с мужем, который был за рулем. Это было первое публичное появление Кейт Миддлтон после новости об успешном окончании курса химиотерапии. Жена принца Уильяма надела твидовый жакет и шляпу цвета хаки с перьями, дополнив образ золотыми серьгами Temple of Heaven от Кассандры Гоуд. Она также была без макияжа с распущенными волосами. Кейт Миддлтон выглядела спокойной и расслабленной.

Пользователи Сети обсудили новое появление супруги принца Уильяма на публике.

«Какое же счастье видеть принцессу! Пусть болезнь отступит», «Так рада за Кейт, уверена, что ей удастся преодолеть все сложности», «Очень надеюсь, что принцесса победит этот коварный рак! Она достойна жить рядом с любимыми», — написали в Сети.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе принцесса Уэльская появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре жена принца Уильяма сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон вернулась к работе после курса химиотерапии.