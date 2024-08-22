Принцесса Норвегии выходит замуж за шамана Дурека: что известно о торжестве

Принцесса Норвегии Марта Луиза выходит замуж за американского «звездного» шамана Дурека Верретту. Торжество состоится меньше, чем через две недели. Об этом сообщает mk.ru.

В зарубежных СМИ фигурирует дата 31 августа. Свадебное торжество должно состояться в Гейрангер-фьорде. Гостей пригласили в четырехзвездочный отель со спа-центром, ночным клубом, бассейнами музеем ретро автомобилей. Все это располагается в деревне Гейрангере.

Перед официальным вступлением в брак жених с невестой хотят устроить двухдневные гуляния с родными и друзьями. А уже в сам важный день принцесса будет в окружении семи подружек невесты, среди которых три ее дочери. Также обязательно будут родители женщины – король Харальд и королева Соня. С ними приедет брат Хокон с женой Метте-Маритой.

Марте Луизе сейчас 51 год. Со своим избранником она познакомилась в 2019 году через общего знакомого. Принцесса говорила, что на самом деле они с шаманом были знакомы в прошлой жизни – во времена Древнего Египта.

СМИ пишут, что в момент знакомства женщина была три года в разводе с писателем и сценаристом Ари Беном. Он совершил самоубийство, а через несколько месяцев принцесса встретила шамана.

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