Принцесса Иордании Иман и ее муж Джамиль Термиотис впервые стали родителями. Королева Рания поделилась радостной новостью в соцсетях и первыми снимками из роддома.

На кадрах был и сам король, который держал на руках новорожденную внучку. Девочка была в кремовом одеяле, которое украсили желтыми помпонами. На голове у малышки была розовая шапочка. Рания написала слова благодарности и назвала имя, которое дали звездной наследнице.

«Моя дорогая Иман теперь мама. Мы благодарны и счастливы встретить Амину — новое благословение нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман — да благословит Бог вас и вашу драгоценную девочку», – написала она.

Поклонники поздравили пару с прибавлением в семье и пожелали здоровья ребенку.

Напомним, что только недавно 28-летняя Иман делилась новостью о беременности. Принцесса и ее избранник поженились в марте 2023 года после помолвки, которая состоялась в 2022 году. Невеста была в роскошном платье от Dior и сверкающей тиаре Chaumet с кружевной фатой.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри поделились редкими кадрами с детьми.