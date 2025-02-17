Отреагировали на слухи о разводе: Меган Маркл и принц Гарри поделились редкими кадрами с детьми

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время поделились кадрами с подросшими детьми. На фоне продолжающихся слухов о разводе жена герцога Сассекского показала, как проводит время с детьми.

На опубликованном в соцсети видео Меган Маркл вместе с 3-летней дочерью Лилибет готовила закуску в виде бейглов с творожным сыром и клубникой по случаю Дня святого Валентина. В конце ролика супруга принца Гарри также засняла их 5-летнего сына Арчи. При этом герцогиня Сассекская не стала показывать лица детей.

Недавно младший брат принца Уильяма появился с женой на церемонии открытия «Игр непобежденных» в Канаде. Однако спустя пять дней, проведенных вместе в Торонто, Меган Маркл улетела домой к детям, оставив мужа. Примечательно, что в этом году супруги провели День всех влюбленных по отдельности. Это снова спровоцировало разговоры о разрыве пары.

Напомним, слухи о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Впоследствии сын короля Карла III отреагировал на домыслы общественности и заявил, что ему «по-настоящему жаль троллей». Во время открытия «Игр непобежденных» герцог Сассекский также признался, что благодарен супруге за поддержку на соревнованиях.

«То, что моя жена здесь и поддерживает меня, — это потрясающе. Мне нравится, что она рядом со мной. Это очень важная составляющая этого приключения», — заявил принц Гарри.

Ранее мы писали о том, что принца Гарри госпитализировали со стрессовым расстройством из-за Меган Маркл. По информации источника, жена заставляла герцога Сассекского «играть в счастливую семью» на публике.