Принцесса Евгения раскрыла правду о состоянии тяжелобольного Карла III

Принцесса Евгения впервые прокомментировала состояние короля Карла III. Напомним, что несколько месяцев назад у него диагностировали рак. Об этом сообщает Woman.ru.

Эксперты говорят, что в королевской семье наступила «черная полоса». Общественность узнала о серьезном диагнозе короля, а Кейт Миддлтон до сих пор не может прийти в себя после операции на брюшной полости. Принц Уильям, королева Камилла и другие члены королевской семьи продолжают активно посещать публичные мероприятия и всеми способами пытаются показать общественности, что во Дворце все спокойно и не вышло из-под контроля.

Недавно племянница короля Карла, принцесса Евгения, посетила одно из благотворительных мероприятий, приуроченных к предстоящей католической Пасхе, которая пройдет уже 31 марта. В рамках этого мероприятия журналисты спросили у принцессы о состоянии здоровья короля во время его лечения. Девушка ответила кратко.

«Спасибо за вопрос. У него все хорошо», — высказалась Евгения.

Но поклонники уверены, что со здоровьем Карла III все далеко не в порядке. Они считают, что король пытается показать, что лечение проходит успешно, но его действия говорят сами за себя.

Так, с начала февраля король посетил несколько мероприятий, на которых, по мнению некоторых экспертов, он присутствовал только для того, чтобы фотографы могли сделать снимки и впоследствии опубликовать их. Карл не произносит речи и не выезжает за пределы города, а на официальных мероприятиях его представляют родственники.

Многие также говорят о том, что монарх выбрал не самый лучший способ лечения, он отказался от химиотерапии и традиционных методов лечения рака, предпочитая альтернативную медицину.

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