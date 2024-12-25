42-летняя Кейт Миддлтон едва сдержала слезы на рождественском концерте

На британском телевидении показали один из самых важных выходов в свет Кейт Миддлтон после завершения химиотерапии. На рождественском концерте принцесса Уэльская едва не нарушила королевский протокол и не расплакалась на торжественном мероприятии. Об этом сообщает Daily Mail.

Концерт прошел 6 декабря в Вестминстерском аббатстве. Несмотря на то, что из-за болезни Кейт сейчас многие вечера пропускает, это мероприятие она не смогла проигнорировать. Поддерживали ее там многие близкие, в их числе муж принц Уильям и дети Джордж, Шарлотта и Луи.

В телевизионной версии концерта показали, как Миддлтон принимала гостей. С ее лица не сходила сияющая улыбка. Многие зрители отметили — принцесса Уэльская была та же, что и до рака. Тем не менее, в какой-то момент Кейт едва не разрыдалась. Это произошло во время финальной рождественской песни. Она держала свечу в руках и сдерживала при этом слезы.

«В Рождество мы останавливаемся и отвлекаемся от тягот повседневной жизни, мы находим в себе силы жить с открытым сердцем, с любовью, добротой и прощением, что и является сутью рождественского духа», - цитирует слова Миддлтон СМИ.

Напомним, что о раке жены принца Уильяма стало известно в начале этого года. Долгое время она скрывала диагноз, но из-за появления многочисленных слухов записала видеообращение, в котором объяснила, что именно с ней происходит.

Ранее появилась информация, что Карл III консультирует Кейт Миддлтон на тему восхождения на престол.