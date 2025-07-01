Принцесса Диана преследовала женатого любовника Хоара и звонила ему 300 раз. Об этом сообщает The Sun.

Женщина при жизни была окружена слухами — не только о ее благотворительности и обаянии, но и о бурной личной жизни. После болезненного разрыва с принцем Чарльзом, который сейчас является королем Карлом III, она заводила романы с разными мужчинами. Но один из них — арт-дилер Оливер Хоар, близкий друг ее супруга, — стал для нее настоящей навязчивой идеей.

Хоар был на 16 лет старше Дианы, женат и воспитывал троих детей. Однако это не помешало их страстному, но короткому роману в 1993–1994 годах. Принц Чарльз отреагировал на связь жены с иронией.

«Ради Бога, да о чем они могут говорить?» – отмечал мужчина.

Однажды охрана Кенсингтонского дворца обнаружила полуобнаженного Хоара, прячущегося за кадкой с лавровым деревом — он скрывался после того, как сигаретный дым спровоцировал срабатывание пожарной сигнализации.

Когда Оливер, не готовый бросать семью, разорвал отношения, Диана не смогла смириться. По свидетельствам ее подруги леди Боукер, принцесса мечтала уехать с ним в Италию, но получила отказ. В отчаянии она начала преследовать бывшего любовника.

Принцесса совершила около 300 анонимных звонков в его дом. Супруга Хоара устала от такого внимания и вызвала полицию. Но когда выяснилось, что звонки шли из Кенсингтонского дворца, дело пришлось замять.

Напомним, что Леди Ди умерла в автокатастрофе. 1 июля ей могло бы исполниться 64 года.

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