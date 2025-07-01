«Она не справилась»: принц Гарри вспомнил, как узнал о смерти мамы – принцессы Дианы

Принц Гарри вспомнил, как отец сообщил о смерти матери – принцессы Дианы фразой «она не справилась». Герцог Сассекский поделился душераздирающим воспоминанием о родительнице в своих мемуарах «Запасной». Отрывки цитирует Express.

Накануне дня рождения принцессы Дианы, которой 1 июля исполнилось бы 64 года, британское издание вновь напомнило читателям о самых личных и болезненных строках из книги Гарри. В автобиографии герцог Сассекский откровенно рассказал, как в детстве узнал о гибели матери и как эта трагедия навсегда изменила его жизнь.

Принцу тогда было всего 12. Утром после автокатастрофы, в которой погибла Диана, печальную новость сообщил его отец — нынешний король Чарльз, тогда еще принц Уэльский.

«Я помню, как терпеливо ждал, что Па скажет, что с мамой всё в порядке. И помню, как он этого не сказал», – писал Гарри.

Затем прозвучали слова, которые, по признанию принца, врезались в память «словно дротики в мишени»:

«Она не справилась», – сказал отец.

После этих слов, вспоминает Гарри, «всё как будто остановилось».

Даже спустя десятилетия после случившегося Гарри не скрывает, что смерть матери стала для него ужасной трагедией, и он до сих пор не может смириться с болью.

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