Принца Гарри могут депортировать из США

После инаугурации новый президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что аналитический центр Heritage Foundation давно собирался опубликовать иммиграционные данные младшего сына Карла III, однако не мог обойти запрет действующего лидера Джо Байдена.

Визовый статус герцога Сассекского впервые поставили под сомнение после того, как в прошлом году он признался в мемуарах в употреблении различных наркотиков в рекреационных целях. Согласно правилам въезда, эту информацию нужно было отразить в его иммиграционных документах. Однако агентство, контролирующее въезд иностранцев, отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на Министерство внутренней безопасности США. В сентябре суд отклонил требование разместить записи. Это решение в настоящий момент находится в процессе обжалования юристами центра.

«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.

Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за три месяца появились вместе после слухов о разводе.