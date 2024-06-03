«Лучше всего оставить их»: принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться своих королевских титулов

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей еще в 2020 году, однако сейчас заново стала обсуждаться идея лишения супругов их титулов. Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард считает, что герцог и герцогиня Сассекские вряд ли будут лишены королевских титулов королем Великобритании Карлом III. Об этом она заявила в эфире The Royal Beat, передает New York Post.

Ингрид Сьюард заявила, что герцоги Сассекские вряд ли потеряют свои королевские титулы.

«Я не думаю, что что-то случится с титулами, потому что, если они потеряют свои титулы, Гарри по-прежнему будет принцем по крови, а Меган вместо того, чтобы быть герцогиней Сассексской, будет принцессой Генри», — отметила главный редактор Majesty.

По словам королевского биографа, «это действительно смутило бы американцев».

Принц Гарри при рождении получил полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Если Меган Макрл будет лишена титула герцогини Сассекской, ее будут называть принцессой Генри, поскольку по королевской традиции принцесса получает официальный титул вместе с именем своего мужа.

Главный редактор Majesty подчеркнула, что, скорее всего, принц Гарри и Меган Маркл все равно останутся известными как герцог и герцогиня Сассекские.

«Королева дала им титулы, пусть они их сохраняют — они все равно будут „Гарри и Mеган“. Я думаю, что лучше всего оставить их, не обращать на них внимания и позволить им заниматься своим делом — что на самом деле и делают Дворец и королевская семья», — заключила Ингрид Сьюард.

Напомним, в настоящее время члены британской королевской семьи не поддерживают дружеских отношений с принцем Гарри и Меган Маркл, которые теперь живут в Калифорнии со своими двумя детьми.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям всячески препятствует воссоединению уехавшего в США принца Гарри с родственниками.