«Принц Уильям волнуется»: как проходит восстановление больной раком Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сконцентрировала все внимание на лечении после того, как у нее обнаружили онкологию. Восстановление супруги принца Уильяма проходит постепенно, при этом сама принцесса настроена позитивно и поддерживает мужа, который за нее беспокоится. Об этом сообщает Life & Style.

По словам инсайдера из близкого окружения королевской семьи, Кейт Миддлтон с каждым днем идет на поправку. Принцесса Уэльская «не заставляет себя что-либо делать или кого-то видеть», поскольку это может негативно сказаться на ее лечении.

«Она просто очень сосредоточена на восстановлении. Принц Уильям волнуется, но она успокаивает его, утверждая, что все будет хорошо. Она даже шутит о том, сколько денег экономит на своем гардеробе, пропуская королевские мероприятия», — рассказал инсайдер.

Как утверждает источник, сейчас Кейт Миддлтон много времени проводит со своими детьми: 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Инсайдер отметил, что огромное значение для принцессы Уэльской имеет то, что «все дети живут под одной крышей», поскольку наследники помогают ей в восстановлении.

Однако Кейт Миддлтон не хотела бы, чтобы дети волновали за нее. Жена принца Уильяма «пытается сделать жизнь наследников максимально нормальной» и планирует посвятить им все лето.

«Кейт чувствует себя ужасно из-за того, что дети волнуются за нее. Она попросила каждого из них выбрать что-то, что они могли бы выполнять все вместе», — поделился источник.

Напомним, Кейт Миддлтон не выходила в свет уже почти полгода. 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон собирается устроить детям лучшее лето в их жизни.