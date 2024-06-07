Хочет быть рядом: больная раком Кейт Миддлтон собирается устроить детям лучшее лето в их жизни

Кейт Миддлтон продолжает бороться с раком — она проходит химиотерапию и старается как можно больше времени проводить с семьей. Принцесса заботится о своих детях и хочет устроить им лучшее лето в их жизни.

Инсайдер королевской семьи рассказал, что принцесса сделает все возможное, чтобы Луи, Шарлотта и Джордж были счастливы. На лето у Миддлтон много планов.

«Летом Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и стали немного свободнее. И это лето, больше, чем когда-либо, будет посвящено детям», — рассказал инсайдер Closer Weekly.

Автор книги «Король» Кристофер Андерсен пояснил, что теплое время года всегда является важным для Кейт и ее мужа. Супруги стараются уделять детям как можно больше внимания вдали от прессы. Принцесса была до болезни очень спортивной, поэтому Уильям к ней тянулся.

В январе стало известно, что Кейт Миддлтон провели плановую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. После этого принцесса перестала появляться на публике. В марте 2024 года выяснилось, что у Кейт рак, который диагностировали, когда герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки.

Принцесса пока не может выполнять свои обязанности из-за не очень хорошего самочувствия. Но недавно принц Уильям рассказал, что его супруга сохраняет позитивный настрой и постепенно идет на поправку.