Больной раком Карл III решил раскрыть правду о гибели принцессы Дианы

Тяжелобольной Карл III решил раскрыть правду о смерти первой жены, принцессы Дианы. Кроме того, он официально благословит принца Уильяма на престол и решит судьбу младшего сына – принца Гарри, сбежавшего в США вместе с супругой Меган Маркл.

По данным RadarOnline, состояние больного раком короля ухудшается с каждым днем, поэтому он решил опубликовать свои дневниковые записи, которые вел на протяжении всей жизни.

По словам источника, Карл своими откровениями рассчитывает примириться с прошлым и найти прощение. Он не может забыть автокатастрофу, в которой погибла его первая жена принцесса Диана.

«Карл отказывается брать на себя полную ответственность за смерть Дианы, но он знает, насколько несчастной сделал ее, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это несчастье привело ее в объятия Доди аль-Файеда — и решило ее судьбу», —заявил собеседник издания.

Кроме того, в своих заметках Карл благословил старшего сына Уильяма на роль будущего короля, а также пожизненно изгнал Гарри и его жену Меган Маркл из королевской семьи. При этом источник заверил, что монарх якобы сомневается в том, что Гарри его кровный сын. Некоторое время ходили слухи, что принцесса Диана родила второго ребенка от бывшего армейского офицера майора Джеймса Хьюитта, с которым у нее был пятилетний роман. Однако информация не нашла подтверждения.

Ранее британского короля Карла III обвинили в токсичности и издевательстве над сотрудниками Букингемского дворца.