Принц Уильям раскрыл состояние больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал, что его супруга Кейт Миддлтон сохраняет позитивный настрой и постепенно идет на поправку. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины высадки в Портсмуте.

Принцесса Уэльская пропустила важное мероприятие из-за болезни, и это ее очень расстроило. Супруг Миддлтон пояснил, что Кейт очень бы хотелось на нем присутствовать, ведь она прямым образом относится к событиям, которые произошло много лет назад в Нормандии.

«Ее бабушка служила в Блетчли-парке. Итак, у нее было довольно много общего с некоторыми из присутствующих здесь женщин», — передает слова Уильяма ENews.

Бабушка Кейт по отцу Валери Глассборроу работала на шпионской базе во время Второй мировой войны. Именно там Алан Тьюринг взломал код «Энигмы», использовавшийся для шифрования секретных сообщений.

Принц дал комментарий и по поводу состояния жены. Уильям признался, что и он, и дети сохраняют позитивный настрой.

«Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо», — коротко сказал он.

В январе стало известно, что Кейт Миддлтон провели плановую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. После этого принцесса перестала появляться на публике. В марте 2024 года выяснилось, что у Кейт рак, который диагностировали, когда герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки.

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