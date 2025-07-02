Принц Уильям пригрозил королеве Камилле лишить ее права распоряжаться дворцом, если она не бросит пить

Принц Уильям, который должен занять британский престол после больного раком короля Карла III, готов выдвинуть ультиматум супруге монарха Камилле, требуя от той завязать с алкоголем. Об этом пишет RadarOnline.

Как сообщают изданию приближенные к королевскому двору, вспыльчивый наследник трона якобы пригрозил своей мачехе лишить ее «права управлять дворцом и пользоваться финансовыми средствами».

Ранее стало известно, что больной Карл III издал приказ, согласно которому 43-летний Уильям должен позволить Камилле распоряжаться дворцом и его денежными средствами даже после смерти монарха. Наследник согласился на эти условия, однако теперь придворные подозревают, что они не будут выполнены, поскольку принц Уэльский хочет, чтобы 77-летняя Камилла перестала злоупотреблять алкоголем и вести себя высокомерно.

Также источник сообщил, что королева расстроена своим, возможно, недолгим правлением в связи со скорой кончиной ее супруга. К этому добавляются участившиеся конфликты Камиллы с женой Уильяма, 43-летней принцессой Кейт, и постоянная критика со стороны пасынка, принца Гарри. Таким образом, добавляет инсайдер, жена Карла III с помощью горячительных напитков пытается снять накопившийся стресс.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям решил изменить ряд многолетних традиций, когда займет место своего отца Карла III.