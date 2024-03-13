Принц Уильям посетил церемонию прощания с родственником без Кейт Миддлтон

Принц Уильям посетил церемонию прощания с мужем кузины леди Габриэлы Томасом Кингстоном без супруги, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Это породило еще больше слухов о ее «исчезновении».

Об отсутствии Миддлтон написал сайт Woman.ru.

Прощание с Кингстоном состоялось 12 марта. На нем присутствовали около 140 человек: семья покойного, его жена, принц Уильям. Ни Миддлтон, ни британского монарха не было. Супруга Карла III тоже не появилась – во время прощания у нее был прием в Букингемском дворце.

Отметим, что Кингстон покончил с собой в доме родителей. Ему было 45 лет.

В королевской семье наступили нелегкие времена. В начале января Миддлтон легла на операцию, а ее восстановление затянулось. Вскоре стало известно о раке у короля.

Появилась информация о том, что принцесса Уэльская может отказаться от королевских обязанностей. Она устала от внимания общественности и скандалов. Супруг тем временем обвинил ее в том, что та может нарушить стабильность монархии. Брак оказался под угрозой.

Подробнее о том, что случилось с Миддлтон, читайте в нашем материале.