Принц Уильям поедет на похороны Папы Римского вместо больного раком отца

В субботу на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане представлять больного раком короля Великобритании Карла III будет его сын – принц Уэльский Уильям. Чем вызвано такое решение, не уточняется.

О том, что принц Уэльский будет представлять отца в Ватикане, узнало издание Mirror. Информацию подтвердил Кенсингтонский дворец.

Папу Римского похоронят после трехдневного пребывания в соборе Святого Петра. Он умер в понедельник 21 апреля в возрасте 88 лет.

К высокопоставленным лицам в Риме может присоединиться в том числе президент США Дональд Трамп.

Король Великобритании выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Карл III сообщил, что они с женой были глубоко опечалены известием о смерти. Пара выразила искренние соболезнования и сочувствие церкви, которой он служил.

Ранее сообщалось, что перстень Папы Римского Франциска по традиции должны уничтожить после смерти.