ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 апреля 2025, 18:40
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Принц Уильям поедет на похороны Папы Римского вместо больного раком отца

Принц Уильям будет представлять короля Карла III на похоронах Папы Римского.
Принц Уильям поедет на похороны Папы Римского вместо больного раком отца

© RAIGO PAJULA/AFP/East News

В субботу на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане представлять больного раком короля Великобритании Карла III будет его сын – принц Уэльский Уильям. Чем вызвано такое решение, не уточняется.

О том, что принц Уэльский будет представлять отца в Ватикане, узнало издание Mirror. Информацию подтвердил Кенсингтонский дворец.

Папу Римского похоронят после трехдневного пребывания в соборе Святого Петра. Он умер в понедельник 21 апреля в возрасте 88 лет.

К высокопоставленным лицам в Риме может присоединиться в том числе президент США Дональд Трамп.

Король Великобритании выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Карл III сообщил, что они с женой были глубоко опечалены известием о смерти. Пара выразила искренние соболезнования и сочувствие церкви, которой он служил.

Ранее сообщалось, что перстень Папы Римского Франциска по традиции должны уничтожить после смерти.