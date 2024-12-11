«Не совершай тех ошибок, которые совершил я»: король Карл III обратился к принцу Уильяму

Король Великобритании Карл III поделился важным советом со своим старшим сыном, принцем Уильямом. Об этом пишет издание New York Post.

Королевский эксперт и писатель Ингрид Сьюард рассказал, что монарх призвал сына не повторять его ошибки в браке и уделять больше времени своей семье.

«[Его отец] сказал: «Послушай, Уильям, нет ничего важнее твоей семьи. Не совершай тех ошибок, которые совершил я. Я просто исполнял свой долг. Я пренебрег своим браком, и посмотри, что произошло», — привел слова Карла III эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон узаконили свои отношения 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей. В июле 2013 года у пары родился первенец. Мальчика назвали Джорджем. В мае 2015-го у супругов появилась дочь Шарлотта, а в апреле 2018 года — сын Луи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон передумала встречать Рождество с Карлом III и Камиллой.