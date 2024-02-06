Принц Гарри экстренно вылетел в Лондон после новостей о раке у Карла III, об этом сообщает Super.ru.

5 февраля Букингемский дворец сообщил печальные новости об обнаружении у короля Карла III неустановленной формы рака. 75-летнего монарха оставили на амбулаторном лечении в поместье в Сандрингеме.

Уточняется, что сыновья короля узнали о заболевании отца немного раньше официального заявления дворца. Сообщается, что принц Уильям вышел из отпуска, чтобы приехать к Чарльзу. Кроме того, принц Гарри немедленно купил билеты из Калифорнии, где проживает вместе с женой, чтобы навестить тяжелобольного отца.

При этом в прессе подчеркивают, что для того, чтобы Гарри остаться в поместье отца, ему нужно получить предварительное согласие.

Напомним, в последнее время отношения между герцогом Сассекским и и его отцом испортились из-за публикации мемуаров «Запасной».

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