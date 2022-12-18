Принц Уильям не взял Кейт на свадьбу любовницы: что случилось

Слухи о разводе принца Уильяма и Кейт Миддлтон пошли от Меган Маркл. При этом поведение принца доказывает их правдивость.

На свадьбу Роуз Фаркуар Уильям пришел без жены. На церемонии он был угрюм и быстро покинул праздник.

Отмечается, что Роуз была бывшей девушкой принца Уильяма. Многие замечали, что это была первая и настоящая его любовь. После расставания они продолжили общение, правда непонятно на каких правах.

Ранее мы писали, что для спасения брака с Гарри Меган Маркл родит сына.