Принц Уильям не простил королеве Камилле измены своего отца

Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы. К такому выводу пришли королевские эксперты, которые проанализировали речь наследника престола во время коронационного концерта в Виндзоре.

Мероприятие состоялось еще в 2023 году, однако только сейчас специалисты обратили внимание на то, что Уильям ни разу не упомянул заслуги королевы Камиллы.

В своей речи принц Уильям подчеркнул вклад отца в экологические инициативы и поддержку молодежи через премию Prince’s Trust Awards. Полное отсутствие упоминания о жене отца и его давней любовницы многими было воспринято как демонстрация обиды, связанной с ее ролью в распаде брака родителей.

Вместе с тем, как отмечает Woman.ru, со временем отношения между принцем и Камиллой наладились. По некоторым данным, Уильям оценил поддержку жены отца после признаний Карла и Кейт Миддлтон о своих диагнозах. При этом отмечается, что Камилла до последнего пыталась уговорить короля сохранить борьбу с раком в тайне от общественности.

Ранее стало известно, что британский монарх прервал терапию ради важной поездки, и это отразилось на его самочувствии. Карл III перестал есть, из-за чего сильно переживают его близкие. Чтобы успокоить родных, 78-летний Карл III стал питаться. Он включил в рацион авокадо.